Coronavirus, Meloni: Chiediamo a Conte di riferire in aula prima di consiglio europeo. FdI presenterà mozione contro MES, vediamo come vota M5s

Fratelli d’Italia chiede ufficialmente a Conte di venire a riferire alle Camere prima del prossimo e decisivo Consiglio europeo. Per sottoscrivere qualsiasi accordo in UE il premier deve avere un mandato chiaro dal Parlamento e per questo presenteremo una mozione contro il Mes: vediamo come voteranno i partiti, a cominciare dal movimento cinque stelle.

Siamo già in ginocchio per l’emergenza Covid-19 e non ci serve anche il cappio al collo dell’Ue. Quello che ci serve sono Eurobond e coinvolgimento della BCE e no MES. Altrimenti facciamo da soli!

