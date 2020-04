Coronavirus, Meloni: Sinistra esce sconfitta da Eurogruppo e cerca i soldi con patrimoniale (video)

Dopo essere uscita sconfitta dall’Eurogruppo, aver tradito gli impegni sul Mes e dopo aver detto agli imprenditori che vogliono continuare a lavorare che l’unico modo per farlo è indebitarsi fino al collo, oggi la sinistra italiana ci propone il contributo di solidarietà. Un bel nome dietro il quale si nasconde un vecchio pallino della sinistra: la patrimoniale. In pratica dicono che poiché i soldi non arriveranno dall’Unione Europea, perché la Germania è contraria, andranno presi nei conti degli italiani, che è esattamente quello che ha sempre voluto la Germania. Fratelli d’Italia è pronta a fare tutto quello che c’è da fare contro questo ennesimo scempio perché la soluzione a questa emergenza non saranno mai nuove tasse.





Correlati