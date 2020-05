Fase 2, Meloni: Corridoi turistici europei inaccettabili, Governo si faccia sentire in UE per scongiurare danni inimmaginabili

I corridoi turistici europei sono inaccettabili e devono essere contrastati in ogni modo. Gli accordi bilaterali con i quali la Germania e altri Stati europei vorrebbero mandare i loro turisti in Grecia o in Croazia, tagliando fuori l’Italia, sono vergognosi e rischiano di essere il colpo di grazia per il turismo italiano. Parliamo di un comparto strategico della nostra economia, che rappresenta il 13% del Pil ma che il Governo Conte ha completamente dimenticato. Milioni di lavoratori considerati figli di un Dio minore e centinaia di migliaia di imprese condannate a morte. Meno di un mese fa il ministro del Turismo Franceschini è venuto alla Camera e si è vantato dei suoi successi in Europa: peccato che nessuno se ne sia accorto e ora l’Italia rischia di essere tagliata fuori. Fratelli d’Italia sta dando battaglia in ogni sede contro questa follia e chiediamo al Governo di farsi sentire per scongiurare danni strutturali inimmaginabili e lo spostamento di storici flussi turistici a vantaggio di Nazioni concorrenti.

