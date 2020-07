Centrodestra – Piazza del Popolo, Meloni: Grazie a tutti coloro che hanno scelto di essere in piazza con noi! (video)

Uniti per la libertà, il lavoro e la sicurezza degli italiani. Tornerà il tempo della democrazia e daremo all’Italia un Governo di Patrioti: forte, coeso e coraggioso.

Grazie a tutti coloro che hanno scelto di essere in piazza con noi. Viva l’Italia coraggiosa, che crede in se stessa e non si arrende mai!

