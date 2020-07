UE, Meloni: Da Orban parole di amicizia verso l’Italia molto diverse da quelle di alleati della sinistra 

L’Ungheria è fermamente al fianco dell’Italia nella disputa con l’Olanda: grazie a Viktor Orban per queste parole di attenzione e amicizia verso la nostra Nazione. Dichiarazioni molto diverse da quelle che in queste ore stanno uscendo dal Consiglio Europeo per bocca degli alleati della sinistra. Ma come, non erano i “pericolosi sovranisti” i nemici dell’Italia?

