Scuola, Meloni: Per presidi Veneto banchi a rotelle provocano mal di schiena, duo Azzolina-Arcuri campione di incapacità

Il terribile duo Azzolina-Arcuri si conferma campione di spreco e incapacità. In Veneto i presidi degli istituiti scolastici hanno deciso di non utilizzare i “geniali banchi a rotelle” perché c’è il rischio che non siano adatti per i ragazzi soprattutto nella fase di crescita. Oltre lo spreco di 461 milioni di euro per aver acquistato (in ritardo) i banchi a rotelle, ora arriva la beffa che gli stessi possano provocare mal di schiena e problemi posturali. Un altro fallimento del governo Conte e dell’alleanza Pd-M5s.Speriamo che a questo disastro venga messa la parola fine già nelle prossime ore e che si torni al voto: ridare la parola ai cittadini è la via maestra per affrontare le sfide che attendono l’Italia.

Correlati