Scuola, Meloni: Con delibera su ventilazione meccanica nelle aule l’amministrazione regione Marche guidata da FdI si dimostra concreta e responsabile

Mentre il governo spreca soldi con banchi a rotelle e centri primula, la Regione Marche approva una delibera che stanzia 2 milioni di euro per dotare le aule delle scuole della ventilazione meccanica controllata: il miglior sistema, riconosciuto anche a livello europeo dalla comunità scientifica, per ridurre la contaminazione degli ambienti, non solo dal Covid, e difendere la salute degli alunni. L’amministrazione regionale guidata da Fratelli d’Italia si dimostra ancora una volta concreta e responsabile.

