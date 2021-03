Immigrazione, Meloni: FdI aveva ragione a dire che ONG hanno ruolo in immigrazione clandestina di massa, Draghi segni netta discontinuità

Dalla stampa di oggi continuano ad emergere ombre sull’operato delle Ong. Dalla trascrizione della testimonianza del Ministro dell’Interno Lamorgese nel processo Gregoretti, pubblicata da “Il Giornale”, veniamo a sapere che le navi delle Ong stazionavano per giorni nelle acque libiche e chiedevano un porto sicuro (il famoso POS, Place of safety) solo quando avevano “l’imbarcazione piena”. Repubblica mostra, invece, le foto di uno scafista che picchia gli immigrati e dà notizia del comandante di una nave affittata da una Ong accusato dai magistrati di proteggere e non segnalare questi criminali alle autorità di polizia. È la conferma che Fratelli d’Italia aveva ragione e che le Ong hanno un ruolo decisivo nell’immigrazione clandestina di massa verso le nostre coste. Difendere i confini è una priorità e vedremo se il Governo Draghi avrà il coraggio di farlo, segnando una netta discontinuità con l’esecutivo precedente.

Correlati