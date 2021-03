Vaccini, Meloni: Su farmacie Speranza ha perso tempo, è emendamento FdI approvato tre mesi fa (video)

A ben tre mesi dall’approvazione in legge di bilancio dell’emendamento di Fratelli d’Italia che prevedeva il coinvolgimento delle farmacie nelle vaccinazioni arriva l’annuncio in Parlamento di Roberto Speranza: “Stiamo lavorando”. Il ministro della Salute la smetta di perdere tempo e lavori per prevenire il contagio invece di continuare a rincorrerlo. Fratelli d’Italia ha indicato l’allargamento della platea dei vaccinatori anche nel suo piano inviato al governo e al commissario Figliuolo, perché è una priorità assoluta e pure da questo fattore dipende il successo della campagna vaccinale.

