“Il ministro della Salute Roberto Speranza lo vada a raccontare ai milioni di italiani in ginocchio a causa della loro disastrosa gestione dell’epidemia”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in risposta al ministro Speranza che ha dichiarato: “Chi ci racconta che siamo messi come un anno fa dice una cosa clamorosamente non vera”.

