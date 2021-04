Covid, Meloni: Ottusa politica di Draghi e Conte ha messo in ginocchio il commercio al dettaglio, basta restrizioni senza senso

L’analisi di confesercenti conferma quello che Fratelli d’Italia sostiene da tempo: l’ottusa politica delle chiusure voluta dal Governo Conte prima e da quello Draghi poi ha messo in ginocchio il comparto del commercio al dettaglio e ha premiato i colossi della vendita online. La situazione è drammatica: circa 70mila attività commerciali rischiano di chiudere per sempre. Al Governo chiediamo di dire basta a restrizioni e chiusure senza senso; Agli italiani rinnoviamo il nostro invito a comprare sotto casa per salvare migliaia di posti di lavoro, garantire un futuro a milioni di famiglie e tutelare il tessuto sociale delle nostre città.

Correlati