Covid, Meloni: Complimenti a giunta Marche guidata da FdI e Acquaroli su vaccinazioni over 80

Sin dall’inizio della pandemia abbiamo detto che bisognava intervenire per mettere in sicurezza le fasce più a rischio, ovvero gli anziani. Nelle Marche le nostre parole sono diventate fatti: nessuna scorciatoia ai furbetti del vaccino, priorità agli anziani che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale. Complimenti alla Giunta guidata da Francesco Acquaroli e da Fratelli d’Italia e a tutti gli operatori sanitari per il risultato raggiunto.

