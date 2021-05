UE, Meloni: Conservatori europei ribadiscono impegno per costruire Europa delle nazioni fondata su un modello confederale

Nel giorno della Festa dell’Europa i conservatori europei ribadiscono il loro impegno per costruire l’Europa delle Nazioni, fondata sul principio di sussidiarietà e su un modello confederale nel quale la sovranità e le identità degli Stati nazionali sono valori da difendere. Se la Conferenza sul futuro dell’Europa che si apre oggi a Strasburgo avrà questo obiettivo, non mancherà il nostro contributo. Ma se al contrario sarà l’ennesima occasione dei federalisti europei e delle sinistre per rafforzare il super stato burocratico di Bruxelles e attaccare le libertà dei popoli, la nostra opposizione sarà forte e determinata.

Correlati