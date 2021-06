Covid, Meloni: Continuano folli misure restrittive del Governo, aziende e attività vanno lasciate libere di produrre ricchezza

«Continuano le folli misure restrittive, utili solo a danneggiare ulteriormente l’economia. Provvedimenti che sembrano concepiti più per continuare a massacrare le categorie odiate dalla sinistra che per combattere concretamente il virus. Le aziende e le attività italiane devono essere messe al centro di ogni azione di Governo, vanno sostenute e lasciate libere di produrre ricchezza: solo così sarà possibile tornare alla normalità e far ripartire la Nazione».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando la precisazione del Ministero della Salute sul limite di 4 persone a tavola nei ristoranti e nei pubblici esercizi nelle zone gialle e bianche.

