Giornata mondiale ambiente: Meloni pianta in parco “Falcone e Borsellino” a Roma (video)

Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, Fratelli d’Italia – in collaborazione con il gruppo parlamentare dei Conservatori e Riformisti europei – ha deciso di recarsi nelle principali città italiane regalando una matita che, se piantata nella terra e innaffiata, diventerà una pianta di lavanda, timo o salvia. Inoltre, in tutta Italia verrà fatta un’opera di piantumazione dai militanti di FDI per sensibilizzare alla natura e diffondere verde ed ossigeno, soprattutto nelle aree urbane meno provviste di vegetazione. Noi, oggi, abbiamo scelto di piantare un albero nel parco “Falcone e Borsellino” a Roma per lanciare un messaggio di speranza e legalità, particolarmente importante dopo le polemiche sollevate dalla scarcerazione di Giovanni Brusca.

