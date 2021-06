Maturità, Meloni: In bocca al lupo per il presente e per quello che verrà

Cari studenti, ci siamo: è arrivato il fatidico giorno che segna la conclusione di un percorso e l’inizio di una nuova fase.

Anche quest’anno, avete subìto il peso degli effetti nefasti della pandemia: la didattica a distanza ha reso più sbiadite le giornate, affievolito quelle emozioni che solo il calore dello stare assieme può donare. Le classi deserte e gli androni vuoti della scuola, dove si trascorrevano le ricreazioni e dove nascevano i primi sentimenti, hanno reso ancor più difficile la strada che – nonostante le avversità – siete comunque riusciti a percorrere. Ragazze e ragazzi, la maturità è arrivata e a voi faccio il mio più grande in bocca al lupo per il presente e per quello che verrà, perché il futuro è nelle vostre mani e viverlo con coraggio, felicità e audacia sarà il vostro compito. Evviva voi.

Correlati