Immigrazione, Meloni a Lamorgese: Fandonia dire che blocco navale è un atto di guerra

Ritorna in auge la solita fandonia secondo la quale il blocco navale sarebbe ‘un atto di guerra’. Peccato che il blocco navale proposto da sempre da Fratelli d’Italia sia una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Capisco che sia difficile da comprendere per un ministro che ha lasciato per anni le frontiere spalancate all’immigrazione clandestina di massa, ma almeno si informi bene prima di mistificare la realtà. Fermare gli sbarchi si può, manca solo la volontà di farlo.

