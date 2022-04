Israele, Meloni: Scia di sangue che alimenta fondamentalismo e allontana pace

Quarto attentato in meno di un mese in Israele, stavolta in pieno centro a Tel Aviv. Ancora un terrorista che arriva in moto e apre il fuoco all’impazzata sulla folla inerme. Altri 2 morti, 13 nelle ultime settimane. Una scia di sangue inaccettabile e intollerabile, che alimenta il fondamentalismo e allontana inesorabilmente la pace.

Correlati