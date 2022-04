Immigrazione, Meloni: Tar conferma quello che FdI dice su rispetto delle regole

“Finalmente. Anche il Tar sostiene quello che diciamo da sempre: se un immigrato non rispetta le regole, deve essere espulso e rimpatriato. Mi chiedo, adesso accuseranno anche il Tar di essere razzista “. Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in merito alla sentenza del Tar Liguria che ha confermato la decisione della Questura di Savona di non rinnovare il permesso di soggiorno a un immigrato condannato.

