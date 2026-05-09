Mag 09

Il Presidente Giorgia Meloni a “L’Agricoltura, il Futuro”. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un intervento a Milano, a “L’Agricoltura, il Futuro”, iniziativa di Confagricoltura.

Al suo arrivo ha incontrato i giornalisti per un punto stampa.

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3 commenti

    • Luigi Sacco il 9 Maggio 2026 alle 08:45
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    sei il miglior presidente che l’Italia abbia avuto.Non brava ma bravissima.

    • Raffaele De Palatis il 9 Maggio 2026 alle 13:09
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    Brava Giorgia !

  3. Onorevole Meloni non le scrivo per commentare il suo intervento a l’agricoltura, l Futuro, in quanto non ne capisco molto ,’ sono ingegnere, anche se mi diletto nel mio orto. Le vorrei consigliare di legiferare per un condono edilizio tipo 47/85,riaprire lo stesso. le posso assicurare, che lo stato incasserebbe parecchio Denaro, si creerebbe lavoro per i Tecnici e si metterebbero a posto i fabbricati con abusi e difformità che a mio parere sono 80% , si incrementerebbero le vendite, i comuni incasserebbero Oneri Concessori, insomma l’economia subirebbe un rilancio in positivo.
    I vostri consensi aumenterebbero. Non fatevi condizionare dalla sinistra. Il primo condono è stato fatto da un certo Nicolazzi che non mi sembra appartenesse ad un governo di centro destra.
    Cordiali Saluti.

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