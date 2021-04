Il Garante per la privacy boccia le cosiddette “certificazioni verdi” introdotte dal Governo Draghi e critica duramente il decreto “riaperture”, che non rappresenta una base normativa idonea e presenta gravi criticità sul trattamento e la protezione dei dati personali dei cittadini. È l’ennesima falla di un decreto inaccettabile, che calpesta le più elementari libertà degli italiani e che Fratelli d’Italia contrasterà con forza in Parlamento e non solo.

Correlati