Bibbiano, Meloni: Arrivano prime condanne, mai più queste atrocità nei confronti di bambini innocenti

Arrivano le prime condanne dell’inchiesta “Angeli e Demoni” riguardante lo scandalo degli affidi illeciti a Bibbiano. Da sempre, Fratelli d’Italia è stata in prima linea per denunciare questo sistema marcio che ha distrutto tante famiglie. Ci auguriamo che venga fatta definitivamente giustizia affinché non si verifichino più queste atrocità nei confronti di bambini innocenti.

Correlati