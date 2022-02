Milleproroghe. Meloni-Lollobrigida: Grazie a FdI ristrutturazione debiti tributari e contributivi per famiglie e imprese

Grazie a un ordine del giorno di Fratelli d’Italia, approvato ad amplissima maggioranza nell’Aula di Montecitorio, le famiglie e le imprese in difficoltà e con gravose pendenze tributarie e contributive avranno finalmente un aiuto concreto a fronteggiarle. La crisi di liquidità dovuta all’emergenza epidemiologica, infatti, ha reso necessaria una nuova procedura di ristrutturazione di tali debiti. L’esigenza è confermata anche dai dati sulle precedenti rottamazioni, troppo brevi e troppo onerose. È per questo che Fratelli d’Italia ha proposto – e il Governo ha accettato di impegnarsi in tal senso – che qualsiasi debito (sia fiscale sia contributivo) esistente al 31 dicembre 2021, purché derivante da importi esposti in dichiarazione, possa essere definito in non meno di 72 rate e senza sanzioni e interessi. È ora di dare, finalmente e concretamente, a cittadini e imprese, la possibilità di risolvere le proprie pendenze. E Fratelli d’Italia vigilerà affinché il governo dia seguito all’impegno assunto.

