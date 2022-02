Dl covid, Meloni: Fiducia è ennesimo sfregio del Governo al Parlamento, segnale di debolezza di Draghi e della maggioranza

L’apposizione della questione di fiducia sul decreto Covid che introduce l’obbligo vaccinale per gli over 50 rappresenta l’ennesimo sfregio del Governo Draghi al Parlamento. Esecutivo e maggioranza hanno applaudito il richiamo del Presidente Mattarella sulla centralità delle Camere ma lo hanno già dimenticato e chiuso nel cassetto. Un altro segnale della debolezza del presidente del Consiglio e di questa maggioranza, che pur disponendo del 95% delle forze in Parlamento non riesce ad andare d’accordo su nulla e va avanti a colpi di fiducia. Il Governo compie una scelta molto grave, perché riguarda un provvedimento che calpesta l’articolo 1 della Costituzione e nega a centinaia di migliaia di cittadini il diritto di lavorare. Fratelli d’Italia pretende rispetto per gli italiani e per il Parlamento.

