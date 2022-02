Mes, Meloni: Pronti a respingere ennesimo tentativo di riforma di un trattato che non fa gli interessi dell’Italia

Il Ministro Franco ha annunciato che il Governo è intenzionato a riesumare la ratifica della riforma del Trattato del Mes, contro la quale più volte questo Parlamento si è pronunciato in modo contrario. Noi non abbiamo cambiato idea: siamo pronti a respingere con tutte le nostre forze questo ennesimo tentativo di riforma di un Trattato che non fa gli interessi dell’Italia.

Correlati