Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. (Foto e Video)

I due leader hanno discusso gli ultimi sviluppi nella regione e in particolare la necessità di consolidare il cessate il fuoco a Gaza attraverso la piena attuazione del Piano di Pace del Presidente Trump.
Il Presidente Meloni ha ribadito la determinazione dell’Italia a svolgere un ruolo di primo piano nella stabilizzazione e ricostruzione di Gaza, ricevendo il pieno sostegno del Presidente Abbas.
Il Presidente del Consiglio ha anche rinnovato il supporto italiano al programma di riforme dell’Autorità palestinese, di fondamentale importanza anche nel quadro del necessario rilancio di un processo politico che conduca a una pace giusta e duratura basata sulla soluzione dei due Stati.
Il nostro grande Presidente, entrerà nella storia…Forza GIORGIA!
Brava Giorgia !