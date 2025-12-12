Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. (Foto e Video)

Il colloquio tra i due leader, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, ha confermato la centralità del partenariato bilaterale e ha permesso di ribadire l’impegno comune nell’attuazione delle numerose iniziative congiunte nell’ambito del Piano Mattei, che si rivolgono a ciascuno dei settori della strategia: dall’accesso all’energia all’agricoltura sostenibile, dalla formazione professionale al sostegno alla digitalizzazione e al rafforzamento dei servizi sanitari.

I due leader hanno inoltre concordato di lavorare all’intensificazione dei rapporti commerciali, data la complementarità dei rispettivi tessuti economici e alla luce del ruolo centrale rivestito da ENI nell’esplorazione e produzione di gas naturale liquefatto per lo sviluppo del Mozambico.

Alla presenza dei leader sono state concluse intese per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel campo dell’assistenza giudiziaria, della protezione civile e della digitalizzazione.

L’incontro ha inoltre fornito l’opportunità al Presidente del Consiglio di sostenere il dialogo nazionale inclusivo promosso dal Presidente Chapo.

In conclusione dell’incontro, i due leader hanno ribadito il comune impegno al rafforzamento del quadro di sicurezza nelle province settentrionali di Cabo Delgado.

