Visita del Presidente Giorgia Meloni nella Repubblica di Corea (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Seoul, nella Repubblica di Corea.
Questa mattina, dopo aver visitato il Cimitero Nazionale (Seoul National Cemetery), che onora i soldati caduti per la Nazione, in particolare durante la Guerra di Corea, il Presidente Meloni ha tenuto un punto stampa sul tema della Groenlandia.

    • XMAS il 18 Gennaio 2026 alle 18:26
    Ma il tour non è ancora finito?Sarebbe ora che pensasse ai problemi italiani.
    Il caro gasolio ha inciso anche sul prezzo dei pellets ora a 8.50 euro al sacco ed in continuo aumento. .Sarebbe ora che riportasse l’IVA su tale prodotto al 4% .Anche il popolo italico ha diritto a scaldarsi non solo gli Ucraini.
    E a proposito dell’Ucraina il Vannacci cita:

    L’ex generale rivendica la linea dura e sottolinea come il dissenso non sia rimasto isolato: “Mi dà soddisfazione che non solo due parlamentari della Lega abbiano votato no in Aula, ma molti di più. Il mio appello era rivolto a tutti perché ritengo che trovare una pace a questo conflitto sia un interesse nazionale. Questa guerra non ha portato nulla di buono all’Italia. Ha portato a meno commercio, a meno ricchezza, a meno benessere, a un caro vita eccessivo e a un prezzo dell’energia salito alle stelle, oltre a tantissimi imprenditori italiani che non possono più esportare i loro beni in Russia.A riguardo, cita Einstein sulla follia di ripetere sempre le stesse azioni aspettandosi esiti diversi: “Per non essere dei folli dobbiamo cambiare strategia e usare altri strumenti, oppure, se vogliamo essere coerenti con l’approccio bellicistico, dobbiamo entrare in guerra con la Russia insieme a Unione europea e Nato, ma dobbiamo anche dirlo chiaramente agli italiani e spiegare che i nostri figli e nipoti andranno a versare il loro sangue per Kiev”.
    Mi auguro caldamente che il Generale strappi dalla Lega e fondi un suo partito.Mr Bla..bla..bla Salvini blatera ma rimane sempre attaccato alla poltrona avvallando le varie decisioni governative.

