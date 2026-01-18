Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Seoul, nella Repubblica di Corea.
Questa mattina, dopo aver visitato il Cimitero Nazionale (Seoul National Cemetery), che onora i soldati caduti per la Nazione, in particolare durante la Guerra di Corea, il Presidente Meloni ha tenuto un punto stampa sul tema della Groenlandia.
Visita del Presidente Giorgia Meloni nella Repubblica di Corea (Foto e Video)
Ma il tour non è ancora finito?Sarebbe ora che pensasse ai problemi italiani.
Il caro gasolio ha inciso anche sul prezzo dei pellets ora a 8.50 euro al sacco ed in continuo aumento. .Sarebbe ora che riportasse l’IVA su tale prodotto al 4% .Anche il popolo italico ha diritto a scaldarsi non solo gli Ucraini.
E a proposito dell’Ucraina il Vannacci cita:
L’ex generale rivendica la linea dura e sottolinea come il dissenso non sia rimasto isolato: “Mi dà soddisfazione che non solo due parlamentari della Lega abbiano votato no in Aula, ma molti di più. Il mio appello era rivolto a tutti perché ritengo che trovare una pace a questo conflitto sia un interesse nazionale. Questa guerra non ha portato nulla di buono all’Italia. Ha portato a meno commercio, a meno ricchezza, a meno benessere, a un caro vita eccessivo e a un prezzo dell’energia salito alle stelle, oltre a tantissimi imprenditori italiani che non possono più esportare i loro beni in Russia.A riguardo, cita Einstein sulla follia di ripetere sempre le stesse azioni aspettandosi esiti diversi: “Per non essere dei folli dobbiamo cambiare strategia e usare altri strumenti, oppure, se vogliamo essere coerenti con l’approccio bellicistico, dobbiamo entrare in guerra con la Russia insieme a Unione europea e Nato, ma dobbiamo anche dirlo chiaramente agli italiani e spiegare che i nostri figli e nipoti andranno a versare il loro sangue per Kiev”.
Mi auguro caldamente che il Generale strappi dalla Lega e fondi un suo partito.Mr Bla..bla..bla Salvini blatera ma rimane sempre attaccato alla poltrona avvallando le varie decisioni governative.