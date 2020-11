Violenza donne, Meloni: Continuiamo a batterci contro comportamento criminale e a chiedere giustizia per le vittime

I dati delle violenze sulle donne, figli dell’indegna “cultura” della donna sottomessa e del dramma delle violenze domestiche, sono terribili e inaccettabili: 91 i femminicidi avvenuti in Italia solo nel 2020. Come ogni giorno, continuiamo a batterci contro questo comportamento criminale e a chiedere giustizia e tutele per le vittime di queste barbarie. Perché senza giustizia, non sono sufficienti le giornate contro la violenza sulle donne: basta femminicidi, basta violenze!

