Covid, Meloni: Italiani sono esausti di subire misure senza senso e di fare sacrifici che non portano a nulla

Si continua con le chiusure, si continua a colpire le attività produttive, si continua a non intervenire sui reali focolai di contagio come il trasporto pubblico, non si fa nulla per mettere in sicurezza le scuole e non si può pensare di tenerle chiuse in eterno. E non si investe abbastanza sulle cure domiciliari. La chiave per abbattere la pressione sugli ospedali e per uscire da questa situazione. Gli italiani sono esausti di subire misure senza senso e di fare sacrifici che non portano a nulla.

