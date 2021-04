Covid, Meloni: Riapertura dei ristoranti al chiuso il 1 giugno smentisce trionfalismi Governo su riaperture

“I trionfalismi sulle riaperture del Governo Draghi vengono smentiti, a distanza di poche ore, da questa “bella” notizia che sa tanto di presa in giro ai danni di buona parte dei ristoratori. In sostanza non solo chi non ha spazi all’aperto tarderà a riaprire, ma quando potrà farlo (1 giugno) sarà costretto a lavorare solo a pranzo. Una follia totale: altro che cambio di passo, qui sembra si facciano passi indietro”.

E’ quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni commentando la notizia sulla riapertura dei ristoranti al chiuso dal primo giugno solo a pranzo.

