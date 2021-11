Manovra, Meloni: Priorità è mettere in sicurezza sistema produttivo, Governo ascolti proposte FdI

I dati della Cgia di Mestre fotografano un massacro economico: negli ultimi 20 mesi, da gennaio 2020, 327 mila unità tra lavoratori autonomi e partite IVA sono stati spazzati via dalla crisi. Questo è il disastroso risultato delle misure insufficienti varate prima dal governo Conte e poi da Draghi: ristori inadeguati e chiusure imposte per decreto hanno prodotto il collasso di tante categorie, in particolare degli autonomi. Da tempo Fratelli d’Italia sostiene che la priorità sia mettere in sicurezza il nostro sistema produttivo, fatto in gran parte da piccole e medie imprese, e garantire la continuità aziendale. Tante le nostre proposte, che faremo anche in sede di legge di bilancio, e speriamo che stavolta il governo voglia ascoltarci.

