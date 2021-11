GB, Meloni: Solidarietà a Johnson e al popolo britannico, contro deriva islamista fare fronte comune

«Dopo l’uccisione del deputato conservatore David Amess, il terrorismo islamico torna a colpire il Regno Unito. Solidarietà al premier Boris Johnson e al popolo britannico per l’attentato di Liverpool. Non ci lasceremo intimidire dal fanatismo. Il fondamentalismo è una minaccia reale per il mondo occidentale. È doveroso fare fronte comune contro questi attacchi e fermare la deriva islamista».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (ECR Party), Giorgia Meloni.

Correlati