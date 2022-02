Congo, Meloni: Continuiamo a chiedere che sia fatta piena luce sul sacrificio dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci

Un anno fa, in un attacco in Congo contro un convoglio ONU, l’Italia perdeva due coraggiosi rappresentanti della nostra Nazione. Non dimentichiamo l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci e continuiamo a chiedere che venga fatta piena luce e Giustizia sul loro sacrificio. Lo dobbiamo ai familiari, agli amici, a tutte quelle persone che ogni giorno si impegnano con la stessa dedizione per aiutare gli altri e onorare l’Italia nel mondo.

Correlati