Autismo, Meloni: Noi al fianco delle famiglie, associazioni e operatori

Nella Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, Fratelli d’Italia ribadisce ancora una volta il suo impegno per costruire una rete efficiente di servizi sociali e sanitari a supporto delle persone nello spettro autistico, lavorare per la loro inclusione scolastica e lavorativa e per investire nella ricerca scientifica di qualità. Siamo al fianco delle famiglie, delle associazioni e degli operatori, che hanno bisogno di tutto il sostegno della politica e delle Istituzioni per vincere le sfide quotidiane che sono chiamati ad affrontare. C’è tanto lavoro da fare e noi di FdI saremo sempre in prima linea per questo.

