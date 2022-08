Giorgia Meloni: Pronti a difendere i confini dell’Italia (video)

Pronti a difendere i #confini dell’Italia. 800.000 migranti sbarcati illegalmente da quando la sinistra è al #governo: solo l’8% di questi ha ottenuto il diritto ad asilo o protezione, gli altri, quasi tutti maschi in età adulta, sono immigrati clandestini. Fratelli d’Italia vuole il #blocconavale : una missione europea, in accordo con gli Stati del nord Africa, per fermare la tratta di esseri umani e le morti in mare, con anche l’istituzione in territorio africano di hotspot gestiti insieme all’Unione europea dove vagliare le richieste di asilo e distinguere chi ha diritto alla protezione internazionale da chi non ce l’ha. Vogliamo ribadire il principio che in Italia si entra solo legalmente. Non permetteremo che i flussi migratori verso l’Italia vengano gestiti da criminali e scafisti.





Correlati