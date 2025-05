Incontro di Giorgia Meloni con il Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria (Foto e Video)

Il colloquio ha permesso di registrare la comune volontà di approfondire le relazioni bilaterali in settori strategici quali infrastrutture e trasporti, energia, interconnessioni e difesa.

Nel corso delle discussioni è anche emersa un’ampia consonanza di vedute tra Roma e Sofia sui principali temi europei, a partire dalla politica di coesione, dall’allargamento e dalla ricerca di soluzioni innovative alle migrazioni irregolari.

In relazione ai principali dossier di politica internazionale, i due Leader si sono soffermati sul conflitto in Ucraina, confermando il sostegno agli sforzi in corso per il raggiungimento di una pace giusta e duratura.

