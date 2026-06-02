80° Anniversario della Repubblica, le iniziative di Palazzo Chigi. (Foto e Video)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri celebra l’80° Anniversario della Repubblica con una serie di iniziative in programma nelle giornate del 1° e 2 giugno 2026.

Martedì 2 giugno, alle 9.15, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, parteciperà alla cerimonia di deposizione, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della corona d’alloro al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria. Successivamente, il Presidente assisterà alla Rivista militare ai Fori imperiali in occasione del 2 giugno. In serata, alle ore 21.00, il Presidente del Consiglio assisterà all’evento “I volti della Repubblica”, in Piazza del Quirinale.

Dalle ore 21.00 di lunedì 1° giugno sino alle ore 23.59 di martedì 2 giugno 2026, con sospensione nelle ore diurne, la facciata principale di Palazzo Chigi su Piazza Colonna sarà impreziosita da un innovativo e immersivo spettacolo di proiezioni architetturali 3D dedicato alla Festa della Repubblica. Il videomapping proporrà una sequenza di composizioni e scomposizioni virtuali in dialogo con gli elementi architettonici dell’edificio, alternati a richiami simbolici al Tricolore, in un racconto che unisce innovazione tecnologica e memoria istituzionale. Lo spettacolo culminerà con la proiezione sulla facciata di Palazzo Chigi del logo realizzato dalla Presidenza del Consiglio per l’80° Anniversario della Repubblica, frutto di una rielaborazione artistica e digitale della pavimentazione storica presente al centro della Sala del Consiglio dei ministri.

Martedì 2 giugno, Palazzo Chigi aprirà le proprie porte ai cittadini. Le visite guidate si svolgeranno dalle ore 12.30 alle 19.30 (con ultimo ingresso ore 19.00), lungo un percorso che comprenderà il Cortile d’Onore e le principali Sale del Palazzo. Ai visitatori sarà consegnata una pubblicazione realizzata appositamente per l’80° anniversario della Repubblica, contenente la Costituzione Italiana, il testo dell’Inno nazionale e la composizione cromatica ufficiale del Tricolore. Nella pubblicazione è disponibile anche un QR code, che consentirà ai cittadini di collegarsi ad una sezione multimediale del sito del Governo dedicata al 2 giugno.



L’apertura straordinaria ai cittadini di Palazzo Chigi sarà accompagnata da un programma di esibizioni musicali affidato alle Bande musicali e alle Fanfare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Soccorso pubblico.

Le esibizioni avranno inizio alle ore 14.30 con la Fanfara dei Bersaglieri, che eseguirà l’Inno Nazionale nel Cortile d’Onore di Palazzo Chigi. Il programma proseguirà in Piazza Colonna con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri; della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale; della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; della Banda della Croce Rossa Italiana; della Banda della Guardia di Finanza; della Banda della Polizia Penitenziaria; della Banda della Polizia di Stato; della Banda dell’Arma dei Carabinieri; della Banda dell’Aeronautica Militare; della Banda della Marina Militare. Il programma musicale si concluderà intorno alle ore 19.15, con l’esibizione della Banda dell’Esercito Italiano che eseguirà il Canto degli Italiani nel Cortile d’Onore.

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