Il Presidente Giorgia Meloni al Vertice dei Leader del G7 2026 (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Évian-les-Bains per partecipare al Vertice dei Leader del G7 2026, organizzato nell’ambito della Presidenza francese del G7 e in programma dal 15 al 17 giugno. In corso la conferenza stampa conclusiva.

Al suo arrivo, dopo l’accoglienza ufficiale da parte del Presidente Macron, il Presidente Meloni ha preso parte alla cena di lavoro “Rispondere insieme alle grandi sfide internazionali”.

Nella seconda giornata, il Presidente Meloni ha partecipato alla sessione di lavoro in formato G7 e Ucraina e, nel pomeriggio, alla riunione con i Paesi Partner, Banca Mondiale e Banca Africana di Sviluppo. A margine dei lavori, gli incontri con il Primo Ministro del Canada, Mark Carney, e con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan.

Questa mattina il Presidente ha preso parte alla sessione di lavoro in formato G7, Paesi Partner, FMI e OCSE, e al pranzo di lavoro con i Paesi Partner e i CEO di aziende d’Intelligenza Artificiale.

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